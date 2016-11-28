Ünlü oyuncu Emre Kınay'a büyük şok! 1 milyon TL istediler

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın özel fotoğraf ve videolarını ele geçiren hackerler, oyuncudan 1 milyon TL istedi

Ünlü oyuncu Emre Kınay'a büyük şok. İddiaya göre hackerler oyuncunun fotoğraflarını, video ve konuşmalarını ele geçirdi. Bunları sosyal medyada yayınlamakla oyuncuyu tehdit eden hackerlar, oyuncudan 1 milyon TL para istedi. Kınay ise durumu savcılığa bildirerek şikayetçi oldu.



Dilekçesinde şantaja maruz kaldığını belirten ünlü oyuncu şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şüpheli de tespit edildi. (Günaydın)



