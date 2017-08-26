Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte hacca gitti!

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı eşi İmane Elbani ile birlikte hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti

Türk Hava Yolları’na ait uçakla ailesi ve eşiyle Cidde’ye giden Murat Yıldırım, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde uçağa binmeden önce ihrama girdi. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bana daha önce kutsal topraklara gitmek nasip olmuştu. Eşim çok istiyordu. Ona kısmet oldu bu sefer . Annem ve babam da bizimle beraberler. Tabiî ki oraya gitmek çok güzel bir duydu ve heyecanlıyız” dedi.



İNŞALLAH OSCAR’A GİDERİZ



Rol aldığı Ayla filminin Oscar’a aday gösterilmesiyle ilgili sorulan soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:



“Çok güzel bir duygu. Gerçek bir hikaye zaten biliyorsunuz. Kore Savaşı'nda Türkler olarak bizler Güney Korelilere yardım ettik. Bir kız çocuğunu üç sene boyunca askerlerimiz orada alıyorlar. Ona hem baba hem öğretmenlik hem de askerlik görevini yapıyorlar. Kız çocuğu büyüyor. Yıllar sonra orada görev yapan Süleyman askerle karşılaşmalarının hikayesi. Ben de çok etkilenmiştim okuduğum zaman. İnşallah Oscar’a gideriz” dedi.