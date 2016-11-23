Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, sevgilisi ile el ele

Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır, ilk defa sevgilisi ile el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, ilk defa sevgilisi işadamı Efe Duru ile el ele görüntülendi. Çiftin birlikte olduğu bir süredir magazin dünyasında konuşuluyordu ancak hiç birlikte görüntülenmemişlerdi.



İstanbul Kadıköy'deki bir mekanda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyen sevgililer çıkışta görüntülenince aşk da belgelenmiş oldu.



Çift gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi. Çiftin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve görüntülenmemek için de Anadolu yakasında buluşmayı tercih ettiği öğrenildi. (Sözcü)