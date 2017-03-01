Ünlü oyuncu Gubse Özay'ın acı günü

Ünlü oyuncu Gubse Özay'ın acı günü

Ünlü oyuncu Gubse Özay'ın acı günü

Ünlü oyuncu Gubse Özay'ın amcası hayatını kaybetti


Ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın acı günü. Özay'ın amcası Mehmet Haşim Özay, kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren amca Özay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özay'ın ani ölümü ailesi ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü oyuncu Gubse Özay da amcasının ölümü sonrası 'Canım amcam benim' notu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı.

Mehmet Haşim Özay'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise yarın toprağa verileceği açıklandı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #gubse özay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.