Ünlü oyuncu Gubse Özay'ın acı günü

Ünlü oyuncu Gubse Özay 'ın amcası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın acı günü. Özay'ın amcası Mehmet Haşim Özay, kalp krizi geçirdi.Kalp krizi geçiren amca Özay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özay'ın ani ölümü ailesi ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü oyuncu Gubse Özay da amcasının ölümü sonrası 'Canım amcam benim' notu ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı.Mehmet Haşim Özay'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin ise yarın toprağa verileceği açıklandı.