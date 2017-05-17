Ünlü oyuncu İzmir Marşı'na küfür etti!

'Kolpaçino' sinema filmi serisinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle tanınan Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfür ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrollerinde yer aldıkları 'Kolpaçino' sinema filmi serisinde üne kavuşan Öztürk'ün görüntülerde, arkadaşlarıyla bir otomobilin içinde İzmir Marşı'na küfür ettiği görülüyor. 16 Nisan Cumhurbaşkanılığı referandumu öncesi kayıt edildiği anlaşılan görüntü, sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Öztürk'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.