Ünlü oyuncu Neco, eşine şiddet sebebiyle uzaklaştırma aldı

Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Neco'ya, kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erge'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu durumun ilk olmadığı, geçen yıl Neco'nun yine eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 ay evden uzaklaştırma alarak, para cezasına çarptırıldığı öğrenildi

Oya German'la 33 yıllık evliliğinin ardından boşanan, 2008 yılında kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge'yle İstanbul'da evlenen, 'Neco' ismiyle bilinen Nejat Özyılmazel (70), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle adliyelik oldu. Yaşamlarını Bodrum ilçesinde sürdüren çiftin yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde sorunlar yaşadığı öğrenildi. Neco'nun geçen yıl eşi İdil Erge'yi tokat ve yumruk atarak darp ettiği öne sürüldü. Yaşanan olayda İdil Erge'nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu ileri sürüldü. Olayın ardından darp raporu alarak Neco'dan şikayetçi olan Erge'nin, daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamların, Neco'ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK'nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan adli para cezası verdiği belirtildi.

Bu olaydan sonra Neco'nun bir süredir eşi Erge'ye psikolojik şiddet uyguladığı, tehdit ettiği iddia edildi. Erge'nin, bir süre önce Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Bunun üzerine konunun adliyeye intikal ettirildiği ve Neco hakkında 3 ay daha evden uzaklaştırma verildiği belirtildi.

İdil Erge'nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı, Neco'nun ise eşi ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü öğrenildi. Neco'nun İdil Erge ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.