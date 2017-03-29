Ünlü oyuncu Nurseli İdiz neden gözaltına alındı?

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı. İfadesi alınan İdiz, daha sonra da serbest bırakıldı.

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda büyük şok yaşadı. İdiz, polis ekipleri tarafından burada gözaltına alındı.



İdiz daha sonra ifadesinin alınması için İzmir Adliyesi'ne götürüldü. Ünlü oyuncunun İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkında dava açıldığı bu yüzden gözaltına alındığı öğrenildi. 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan İdiz, daha sonra da serbest kaldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan İdiz, hakkında İstanbul'da açılmış bir davanın olduğunu ve oraya ifade vermek için gitmemesi yüzünden gözaltına alındığını söyledi. Adliyede 2 saat beklediğini ve bu sürenin sonunda hakim önüne çıktığını anlatan ünlü oyuncu, hakimin kendisine ifade vermesi gerektiğini bu yüzden gözaltına alındığını söylediğini anlattı. İdiz, süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceğini söylemesi üzerine hakim de bir haftalık süre verdi ve İdiz'i serbest bıraktı.

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