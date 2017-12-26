Ünlü oyuncu resmen erimiş!

Ünlü oyuncu Uğur Yücel'in verdiği kilolar dikkat çekti. Bir zamanlar çok kilolu olan oyuncu resmen erimiş

Ünlü oyuncu resmen erimiş!

'Canım Ailem' dizisinde rol alan oyuncular Uğur Yücel, Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Erol Avı ve Funda Eryiğit her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya geldi.

8 yıldır her sene biraraya gelen ekip, buluşmada çektikleri fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. '8 yıldır böyleyiz' diyen ekibin fotoğrafına bakan ise Uğur Yücel'deki değişimi farketti.


Bir zamanlar çok kilolu olan ünlü oyuncunun resmen eridiği gözlendi.

Etiketler; #uğur yücel #canım ailem
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