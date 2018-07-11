Ünlü oyuncu Serçe'yi görünce sevindi

İlk olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ortaya çıkan ve Pusat karakteriyle 5 sezon boyunca dizide yer alan Görkem Sevindik, önceki gün Sarıyer'de yer alan bir AVM'de objektiflere yansıdı

Ünlü oyuncu Serçe'yi görünce sevindi
11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34

Klasik araçlara olan tutkusuyla tanınan oyuncu Görkem Sevindik, ‘Serçe' model aracıyla dikkat çekti. Oyuncu Sevindik, “Herkesin bir tutkusu var. Ben de eski model otomobillere bayılıyorum” şeklinde konuştu.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 1986 yılında Adana'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik; Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Söz’ dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Etiketler; #serçe #dyuncu #ünlü
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