Ünlü oyuncu sosyal medyadan duyurdu: Boşanıyoruz!

Gonca Vuslateri, 2016 yılında sürpriz bir şekilde evlendiği Edip Burak Ertoğan ile boşanacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, evleneceğini de sosyal medyadan duyurmuştu

Ünlü oyuncu sosyal medyadan duyurdu: Boşanıyoruz!

2016 yılının ilk günü bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gonca Vuslateri yine sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Edip Burak Ertoğan'la olan evliliğini sadece iki yıl sürdüren oyuncu Gonca Vuslateri son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta hayatında sorunlu bir dönem geçirdiğini gözler önüne seriyordu.

Yurtdışında evlendiği sevgilisiyle 2018'in Mart ayında ayrılık kararı alan oyuncu bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

İşte Gonca Vuslateri'nin boşanma açıklaması:

"Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz"


EVLİLİKLERİNİ FACEBOOK'TA DUYURMUŞLARDI

Ses mühendisi Edip Burak Ertoğan, Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile "evlendi" olarak güncellemiş, Gonca Vuslateri'nin sayfasında da görülen bu güncelleme yüzlerce beğeni almıştı.

Etiketler; #gonca vuslateri #gonca vuslateri boşanma
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