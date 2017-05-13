Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu

Basketbol maçında ters bir hareket sonucu yan çapraz bağlarını koparan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez ameliyat masasına yattı.



Geçirdiği sakatlık sonrası kıkırdakta zedelenme, ayrıca ayağında güç kaybı oluşması üzerine Amerikan Hastanesi’nde bir operasyon daha geçiren oyuncu, dün taburcu edildi.



Tatlıtuğ, hastaneden ayrılırken sağlık durumuyla ilgili şöyle dedi: “Mecburi bir ameliyattı ama şimdi çok iyiyim. Zaten yarım saat sürdü. Birkaç gün dinleneceğim. Kimse merak etmesin, yeniden setlerde, işimin başında olacağım. Sadece bir süre fizik tedaviye devam etmem gerekecek, o kadar.”





