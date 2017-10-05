Ünlü oyuncu uçakta fena yakalandı!

Başarılı genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin uçaktaki görüntüleri olay oldu

Şu aralar Paris'te dizi çekimleri olan Aras Bulut İynemli'nin sosyal medyaya düşen görüntüleri çok konuşuldu. Paris'te Dilan Çiçek Deniz'le başrollerini paylaştığı 'Çukur' dizisinin çekimlerine katılan İynemli, İstanbul'a dönüş uçağında çekilen bir görüntüsüyle dile düştü.



Fotoğrafı, Sabah Gazetesi yazarı Pelin Kaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya, Instagram'da fotoğrafı paylaşıp üzerine de "Pazartesi sabahı Paris-İstanbul business class mevkinde nalları dikmiş bir Aras Bulut İynemli" notunu düştü.







Fotoğrafta ünlü oyuncunun koltuğunu arkaya yatırdığı, ayaklarını da uzattığı görülüyor. Paris'e çekimler için giden 27 yaşındaki oyuncunun, yorgun olduğu her halinden belli.