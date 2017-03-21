Ünlü oyuncu varını yoğunu sattı, tiyatro kurdu

Tiyatro tutkunu ünlü oyunca Şevket Çoruh, varını yoğunu sattı 'Baba Sahne'yi kurdu.
Arka Sokaklar'ın ünlü oyuncusu Şevket Çoruh, 22 yıllık kazancını tiyatroya yatırdı. Hep bir tiyatro açma hayali bulunan Çoruh bunun için 7 klasik otomobilini ve 3 evini sattı. 7 milyon TL de kredi çektiği öğrenilen ünlü oyuncu, Kadıköy'deki eski bir sinemayı satın aldı.
Harabe halinde olan sinemaya bakım yapan Çoruh, uzun uğraşlardan sonra tiyatrosuna kavuştu. 'Baba Sahne' ismini tiyatrosuna veren Çoruh, açılış için ise 1 Nisan'ı bekliyor.
Alınan bilgiye göre ünlü oyuncu bu tiyatro için 17 milyon TL harcadı. (Habertürk)