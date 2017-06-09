Ünlü oyuncular Büyüküstün ve Saylak tek celsede boşandı

İkiz çocuk sahibi olan ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşandı

6 yıl önce evlenen ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın boşanacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak iki taraf ta bu iddiaları reddetmişti. Ancak bu iddilara doğru çıktı. Alınan bilgiye göre ikiz çocukları olan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.



Çiftin 5 Haziran'da hakim karşısına çıktığı ve tek celsede aynı gün boşandığı ortaya çıktı.



2011 yılının temmuz ayında evlenen çiftin boşanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Hatta çiftin mal varlığı konusunda paylaşım yaptığı da gündeme gelmişti.