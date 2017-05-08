Ünlü oyuncular evlilik kararı aldı iddiası

Genç kızların gözdesi Barış Arduç, 2014 Kasım’dan beri aşk yaşadığı Gupse Özay’la evleniyor. Birbirlerini aileleriyle de tanıştıran gözde çiftin nikah töreni yaz sonunda yapılacak.



Geçtiğimiz yıl Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Kadir Doğulu ve Tarkan'la birlikte birçok gözde bekar yuva kurarken bu isimler arasına bir yenisi daha ekleniyor... Son dizisi 'Kiralık aşk' ile genç kızların gönlünde taht kuran Barış Arduç, 2014 Kasım'ından bu yana aşk yaşadığı Gupse Özay ile evlilik kararı aldı.



DAMAT ONAYINI ALDI

3 FARKLI İHTİMAL...

2016 Eylül'ünde Gupse Özay'ı ailesiyle tanıştırarak evlilik yolunda önemli bir adım atan yakışıklı oyuncu, Mart başında ise İzmir'e giderek Özay'ın ailesiyle bir araya gelmişti. Ünlü çiftten şimdi de herkesten gizli yeni bir hamle geldi... Gupse Özay ve Barış Arduç'un yakın çevresine göre; ikili bu yaz sonunda nikah masasına oturma kararı aldı. Henüz tarihi netleştirmeyen ünlü çift, bu güzel haberi ise ilk olarak Özay'ın İzmir'de yaşayan ailesine verdi.Sempatik oyuncunun ailesinden onay alan Barış Arduç, nikah töreninin nerede olacağıyla ilgili kararı ise Gupse Özay'a bıraktı. Çiftin yakın dostlarına ise düğün mekanıyla ilgili 3 farklı adres düşünülüyor. Bunlardan ilki İstanbul, diğeri Gupse Özay'ın ailesinin yaşadığı İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme ve son ihtimal ise Barış Arduç'un aile fertlerinin bulunduğu Sapanca... Şimdilik mekan ve yer konusunda kararsız olan Gupse Özay ile Barış Arduç'un evlilik haberini bu konularda kesin kararlarını verdikten sonra herkese açıklayacakları öğrenildi...Uzun süredir birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, yakışıklı oyuncunun fanatik bazı hayranları yüzünden oturdukları evi değiştirmek zorunda kalmıştı. (Takvim)