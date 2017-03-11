Ünlü oyuncular 'Fi' için yatağa girdi

'Fi' dizisinin çekimleri devam ediyor. İlk fragmanı yayınlanan dizide Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün yatak sahnesinin de olduğu dikkat çekti

'Fi' dizisinin çekimleri devam ediyor. İlk fragmanı yayınlanan dizide Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür 'ün yatak sahnesinin de olduğu dikkat çekti. Bu sahne daha çok konuşulacak gibi.

Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi gibi ünlü oyuncuların rol aldığı 'Fi' dizisi için çekimler devam ediyor.İnternette yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Büyük dikkat çeken dizinin fragmanında Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür'ün yatak sahnesi olduğu ortaya çıktı. 31 Mart'ta yayına girecek olan dizinin çok konuşulacağı düşünülüyor.Ünlü kitaplar 'Fi-Çi-Pi' üçlemesinden yola çıkılarak yapılan diziyi Nüket Bıçakçı senaryolaştırdı. Dizinin 31 Mart'ta yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.