Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Pelin Öztekin verdiği kilolarla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin adeta eridi. Verdiği kilolarla şaşkınlık yaratan oyuncu bir dergiye açıklamalarda bulundu.



Aslında kiloluyken de mutlu olduğunu ve bunu sorun yapmadığını söyleyen Öztekin, 27 yaşında bir sabah uyandığında 5 tane ilaçla güne başladığını farkettiğni söyledi.





İnsülin direnci, tiroit, gizli şeker, hormon düzenleyici gibi ilaçlar aldığını belirten Öztekin, kendi kendine daha 27 yaşında bu durumda olduğunu ve sonrasında ne olacağını sorduğunu anlattı.





Bunun üzerine kilo vermeye karar verdiğini söyleyen Öztekin, mide ameliyatı olduğunu söyledi. Bu ameliyatla vermesi gereken 90 kilonun 60 kilosunu verdiğini belirten Öztekin, kalanı için de sporu bir yaşam biçimi haline getirdiğini söyledi. 30 kiloyu da bu şekilde verdiğini belirten Öztekin, vücudundaki sarkmalar için de ameliyat olduğunu anlattı.





Şimdi bambaşka bir görüntüye kavuşan Pelin Öztekin, güzelliği ile mest ediyor.

