Ünlü rockçı Haluk Levent ve eşi boşandı!

Ünlü rock müzik sanatçısı Haluk Levent, 13 yıllık evliliğini sonlandırdı

Ünlü rockçı Haluk Levent ve eşi boşandı!

Son zamanlarda AHBAP grubuyla birlikte yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme gelen ünlü rockçı Haluk Levent boşandı. Levent 13 yıl önce Nesrin Yonarlar ile Sultanahmet'te bulunan Binbirdirek Sarnıcı'nda sade bir törenle evlenmişti.

İleriki yıllarda bir de kızları olan çiftin mutluluğu ise uzun sürmedi. Alınan bilgiye göre Yonarlar 3 yıl önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak çift daha sonra kızları için evliliğe devam kararı aldı.

Ancak çiftin anlaşmazlığı sürmeye devam etti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran çift, boşanmak için dilekçe verdi. Dün de mahkemeye çıkan çift, anlaşmalı bir şekilde boşanmak istedi.

Mahkeme de çiftin bu talebini kabul etti ve onları boşadı. Anlaşmada Levent'in çocuğuna nafaka ödeyeceği ve okul masraflarını da karşılayacağını kabul ettiği öğrenildi.

Etiketler; #haluk levent #boşanma
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