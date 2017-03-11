Ünlü sanatçı Emre Saltık hayatını kaybetti

Halk müziği sanatçısı Emre Saltık yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Saltık 2 gün önce kalp krizi geçirmişti

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunda tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret edip doktorlarından bilgi aldığı Saltık'ın yoğun bakımdan çıkamıyarak vefat ettiği öğrenildi.



Emre Saltık 1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya geldi.1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.Uzun yıllardır halk müziğine yaptığı çalışmalarda prodüksiyon yönetmenliği, icracı ve eğitmen olarak önemli katkılarda bulundu. Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı.