Ünlü sanatçı gözaltına alındı

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın gözaltına alındı. Aydın gözaltına alındığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Ünlü sanatçı gözaltına alındı
10 Temmuz 2018 Salı 13:22

 Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın gözaltına alındı. Aydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya paylaşımlarım için Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!" dedi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın bu paylaşımları nedeniyle göz altına alındığı iddia ediliyor.

SERBEST BIRAKILDI

Tiyatrocu Orhan Aydın , sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aydın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polis merkezinden  ayrılırken açıklama yapan Orhan Aydın, "Hakkımda iki tane ihbar dosyası var. Biri Erzurum'dan diğeri ise Antalya'dan geliyor. İlkine gerçekten çok güldüm ikincinde de emniyet müdürlüğünde bile kahkaha attım" dedi,

Aydın, "47 yıldır bu coğrafyada sanat yürüten bir sosyalistten hiç kimse hiçbir biçimde ne yaparsa yapsın bir FETÖ'cü bir darbeci çıkartamaz. Hayatımı darbelere karşı kurmuş ve oluşturmuş bir adamım dolayısıyla iki dosya da ifade verdim. İkisinin de davası ya sürecek ya da kapanacak.  Bir diğer dava daha var Vatan Caddesi'nde bir talimat var. Onun için de ifadeye gideceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Eve geldiler gözaltına aldılar. Ortada herhangi bir darp yada benzeri bir şey yok. İfademi verdim şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede darp edilmediğime dair rapor alacağım ve ardından serbest kalacağım" şeklinde konuştu.

Etiketler; #gözaltı #orhan aydın
Önceki Haber
Rehbere çarptı, ülkesine kaçtı
Sonraki Haber
İzmir, ‘yerli otomobil’ için avantajlı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.