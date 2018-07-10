Ünlü sanatçı gözaltına alındı

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın gözaltına alındı. Aydın gözaltına alındığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın gözaltına alındı. Aydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya paylaşımlarım için Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!" dedi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın bu paylaşımları nedeniyle göz altına alındığı iddia ediliyor.

SERBEST BIRAKILDI

Tiyatrocu Orhan Aydın , sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aydın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Polis merkezinden ayrılırken açıklama yapan Orhan Aydın, "Hakkımda iki tane ihbar dosyası var. Biri Erzurum'dan diğeri ise Antalya'dan geliyor. İlkine gerçekten çok güldüm ikincinde de emniyet müdürlüğünde bile kahkaha attım" dedi,

Aydın, "47 yıldır bu coğrafyada sanat yürüten bir sosyalistten hiç kimse hiçbir biçimde ne yaparsa yapsın bir FETÖ'cü bir darbeci çıkartamaz. Hayatımı darbelere karşı kurmuş ve oluşturmuş bir adamım dolayısıyla iki dosya da ifade verdim. İkisinin de davası ya sürecek ya da kapanacak. Bir diğer dava daha var Vatan Caddesi'nde bir talimat var. Onun için de ifadeye gideceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Eve geldiler gözaltına aldılar. Ortada herhangi bir darp yada benzeri bir şey yok. İfademi verdim şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede darp edilmediğime dair rapor alacağım ve ardından serbest kalacağım" şeklinde konuştu.