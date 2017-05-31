Ünlü sanatçı Nilüfer, 62 yaşına girdi

31 Mayıs 1955 doğumlu olan ve bugün 62'nci yaş gününü kutlayan Nilüfer, kendisi için en güzel hediyenin sahnede yer almak ve sevenleriyle birlikte şarkı söylemek olduğunu söyledi. 8. Soli Güneş Festivali kapsamında 4 Haziran Pazar günü Mersin Mezitli'de konser verecek olan sanatçı, dünden bugüne en çok sevilen şarkılarının yanı sıra Kayahan'ın unutulmaz eserlerini de seslendirecek. Nilüfer, Mersin'deki sevenleriyle doğum gününü de kutlayacak.
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