Ünlü şarkıcı Dalkılıç'a şok: 12 bin TL ödeyecek!

Eski hizmetçisi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'a alacak davası açtı. Davayı kazanan kadına ünlü şarkıcı 12 bin TL tazminat ödeyecek

55 yaşındaki Emine Atamtürk, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde iki yıl önce dava açtı. Atamtürk, 15 Mart 2013 tarihinde Dalkılıç'ın evinde hizmetçi olarak işe başladığını söyledi.



Dava dilekçesinde Atamtürk'ün iş kanuna göre haftada 45 saat çalışması gerekirken, Atamtürk'ün ise Dalkılıç tarafından gece 2'lere kadar çalıştırıldığı ileri sürüldü. Atamtürk'ün 1800 TL maaş aldığı ve bunun da tek seferde bankaya yatması gerekirken, ücretin haftalık 450 TL olarak ödendiği ve menajeri tarafından verildiği belirtildi. Çalıştığı sürede Atamtürk'e sigortanın da yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu yüzden Atamtürk'ün asgari geçim indiriminden de faydalanamadığı belirtildi.



Dilekçede şunlar da yer aldı: Murat Dalkılıç, Emine Atamtürk’ü resmi bayram tatillerinde de çalıştırdı. Çalıştığı bayram tatil paraları davacıya ödenmedi. Haftada iki gün izin kullanacağı söylenen müvekkile haftada bir gün izin kullandırıldı. İşe girdiği tarihten bu yana aralıksız çalışan Emine Atamtürk, kıdem tazminatına da hak kazandı. Ayrıca müvekkile yıllık izin de verilmedi. Menajeri tarafından mesaj yoluyla işten çıkartılan müvekkilin 15 Temmuz – 15 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki bir aylık maaşı da ödenmedi. Davalı işveren tarafından kötü niyetle ödenmemiş olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı ve diğer alacaklarımız için şimdilik 520 liranın davalıdan tahsilini istiyoruz"



Dalkılıç'ın avukatı ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Söz konusu kişinin işe sıklıkla geç kaldığını belirten avukat, geç saatlere kadar çalışma iddiasının da doğru olmadığını söyledi. Dalkılıç'ın yılın yarısını şehir dışında geçirdiğini de belirten avukat, bu durumda Atamtürk'ün izin kullanamadığını söylemesinin de iyi niyete aykırı olduğunu belirtti.



Atamtürk'ün daha bir yılı bile doldurmadan bir akrabasının düğünü için bir hafta izin yapıp işe gelmediğini belirten avukat, şahısa düğün elbisesi için bile para verildiğini ileri sürdü.



Mahkeme hizmetçiyi haklı buldu

Mahkeme ise karar duruşmasında çalışanı haklı buldu. Mahkeme Dalkılıç'ı haksız fesih nedeniyle 10 bin 800 TL, 20 günlük işçi alacağı ücreti 1200 TL olmak üzere toplamda 12 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.