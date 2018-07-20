Ünlü şarkıcı evleniyor

Güney Afrika'da klip çekimi sırasında erkek arkadaşından evlilik teklifi alan şarkıcı Ece Seçkin, "Eylül ayında nişan yapmayı düşünüyoruz. Düğün önümüzdeki sene yaza" dedi

Ünlü şarkıcı evleniyor
20 Temmuz 2018 Cuma 13:35

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı Starlight Hotel'de sahneye çıkan Ece Seçkin, hareketli şarkılarla tatilcileri eğlendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Seçkin, çok mutlu olduğunu belirtip, parmağındaki yüzüğü gösterdi. Ece Seçkin evlilik teklifi aldıktan sonraki ilk konseri olduğunu kaydetti. Sahnede 1 saatten fazla kalan Seçkin, Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledi.

Konser öncesinde gazetecilere açıklama yapan Ece Seçkin, en büyük hayalinin Güney Afrika'da klip çekmek olduğunu belirterek, “Klip çekimi ve evlilik teklifi bir arada olmuş oldu. Teklifi beklemiyordum, hele ki orada öyle bir ortamda bir klip çekiminin ortasında hiç beklemiyordum. Çok büyük şok yaşadım ama çok da mutlu oldum" dedi.

Şimdi sıranın nişan ve düğüne geldiğini kaydeden Ece Seçkin, “Eylül ayında nişan yapmayı düşünüyoruz ama düğünü ne zaman yapacağız bilmiyorum. Önümüzdeki sene yaza düşünüyoruz şimdilik" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ece seçkin #ece seçkin evlilik
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