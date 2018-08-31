Ünlü şarkıcı konser bitişi acı haberi aldı

Ünlü sanatçı Gökhan Özen, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Bakırköy'de sahnedeyken babası Osman Nuri Özen'in vefat haberi sanatçının ekibine ulaştı

Ünlü şarkıcı konser bitişi acı haberi aldı
31 Ağustos 2018 Cuma 12:56

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için Bakırköy'de sahne aldıktan sonra babası Osman Nuri Özen'in ölüm haberini aldı.

Acı haberi sahneden indiğinde öğrenen sanatçı, sahne sonrası konser alanından kendi aracı ile Ankara'ya gitti. 78 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Özen, bugün cuma namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Etiketler; #gökhan özen #zafer bayramı
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