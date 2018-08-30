Ünlü şarkıcı muradına erdi

Ünlü şarkıcı Bengü, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selimoğlu ile hayatını birleştirdi. Bengü'nün gelinliği büyük beğeni topladı

Armatör sevgilisiyle evlenen Bengü'nün düğün için hiçbir masraftan kaçınmadığı da öğrenildi. İddialara göre düğüne 1 milyon TL harcandı. Davetli sayısı ise 600 kişi oldu.

Düğünün en çok konuşulanlarından biri de Bengü'nün gelinliği oldu.

Güpür işlemeli duvağı, işlemeli omuz detayı, tacı, çiçeği, saçı ve makyajıyla herkesin beğenisini toplayan Bengü'nün makyajı da Hamiyet Akpınar'a ait… Bengü'ye her zamankinden farklı bir makyaj yaptığını belirten Akpınar “Makyajı tam bir gelin masumiyetinde yaptık. Yüz hatlarını ortaya çıkaran, sade ama vurgulayıcı bir makyaj oldu. Bengü tam bir bebeksi gelin oldu” dedi.