Ünlü şarkıcı sahnede evlendi

İzmir Karaburun'da konser veren şarkıcı Zeynep, konser sonrası da sahnede evlendi

Şarkıcı Zeynep, İzmir'in Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Şarkıcı Faruk K'dan sonra sahneye çıkan Zeynep, sahnede dünya evine gireceğini söyledi.

Daha sonra sahneye basketbol menajeri olan damat Can Yalman ve nikah şahitleri davet edildi. Beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Zeynep'e tül ve duvak takıldı.

Çiftin nikahını da Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır kıydı.

Çiften mutluluk dileyen Çakır, evlilik cüzdanını ise Zeynep'e verdi. Çift daha sonra Faruk K'nın söylediği şarkı ile ilk danslarını yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zeynep, eşi ile 2 yıl önce tanıştıklarını söyledi. Evlenme kararını 5 ay önce aldıklarını belirten Zeynep, böyle zafer günü kutlanılan bir günde evlilik kararı aldıklarını söyledi. Halkın kendisini bir yere getirdiğini söyleyen Zeynep bu yüzden de bu kutlamayı halkla birlikte yapmak istediklerini söyledi.

Zeynep hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirtirken, damat Yalman da Zeynep ile hayatını paylaştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.