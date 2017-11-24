Ünlü şovmen emekli mi oluyor!

Posta gazetesindeki köşesinde bir TV yöneticisi arkadaşından duyduğu iddiayı kaleme alan Mesut Yar, "Beyaz bu yıl noktayı koyup emekli olacak" ifadelerini kullandı

Ünlü şovmen emekli mi oluyor!

Ünlü televizyoncu Mesut Yar, Posta gazetesindeki köşesinde ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı işten sıkıldığını ve emeklilik kararı aldığını belirten Yar, "Bir daha düşünmeli derim" önerisinde bulundu.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Bir TV yöneticisi arkadaşım, "Beyazıt Öztürk bu yıl 'Beyaz Show'a (Kanal D) noktayı koyacak" iddiasında bulundu. Beyaz'ın uzun bir süredir 22 yıllık bu klasikleşmiş işinden sıkıldığı söyleniyordu...

Bu kulis doğruysa Beyaz, Amerika'da geniş kitlelere seslenen bir talk show sunucusu olma yaşındayken emekli olacak. Bir daha düşünmeli derim!

Etiketler; #beyaz #kanal d
Önceki Haber
Duran kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
İzmir'de, bu okulların çevresindeki ev fiyatları uçtu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.