Ünlü türkücü Taşkın Doğanışık hayatını kaybetti

Halk Müziği nin usta sanatçısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Taşkın Doğanışık yaşamını yitirdi.



TAŞKIN DOĞANIŞIK KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda İTÜ Konservatuar’da Öğretim Görevlisi olan Taşkın Doğanışık, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.Taşkın Doğanışık İstanbul Teknik Üniversitesi THM ana sanat dalı başkanı olarak görev yapıyordu. Zara, İzel, Çelik, Mahsun Kırmızıgül gibi bir çok ismin konservatuar öğretmeniydi. İstanbul'da yaşayan Halk müziğinin usta sanatçısı Taşkın Doğanışık aslen Zonguldaklıydı. 2014 yılında Cem TV'de Türküler Söyle ses yarışmasında da jüri üyeliğini üstlenmişti.