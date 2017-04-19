Usta oyuncu Bülent Kayabaş, hayatını kaybetti. İşte ölüm nedeni

Ünlü oyuncu Bülent Kayabaş 'tan acı haber geldi. Usta oyuncunun kansere yenildiği ve hayatını kaybettiği açıklandı.



Ölüm nedeni açıklandı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bülent Kayabaş'dan acı haber geldi. Alınan bilgiye göre bir süredir kanser tedavisi gören Kayabaş, hayatını kaybetti.Kayabaş, bir süredir Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyuncunun cuma günü toprağa verileceği öğrenildi.72 yaşındaki hayatını kaybeden Kayabaş, son olarak 'Bir Baba Hindu' filminde rol almıştı.1945 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Kayabaş, 1961 yılında ise oyuncu olarak Eskişehir Belediye Tiyatrosu'na başlamıştı.Bugüne kadar birçok filmde ve dizide rol alan Kayabaş, iki de evlilik yaşamıştı.Kayabaş'ın ölümü sosyal medyada da gündem oldu. Ölüm haberi sonrası Kayabaş, Twitter'da en çok konuşulanlar sırasında birinci sıraya yükseldi.Kayabaş'ın ölümü ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Kayabaş'ın uzun süredir kolorektal kanser tedavisi gördüğü ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah 06.05'de hayatını kaybettiği bildirildi.