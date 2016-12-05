Usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni dizi ile ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer yeni bir dizi ile ekranlara dönüyor

Sevilen oyuncu Haluk Bilginer, 3 yılın sonunda ekranlara dönüyor. Limon Yapım ile anlaşmaya varan Bilginer'in yeni dizisi ise şubat ayında yayınlanacak.



Bilginer en son 2014 yılında 'Kaçak' isimli dizide yer almıştı. Usta oyuncu son zamanlarda yurtdışında çekilen projelerde seyircinin karşısına çıkmıştı.



Yeni dizide Bilginer'in başrol oynayacağı ve dizide sert mizaçlı bir karakterde olacağı öğrenildi. Önümüzdeki şubat ayında dizi yayına girecek ancak Bilginer'e eşlik edecek olan kadın oyuncu henüz belirlenemedi.