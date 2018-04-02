Usta oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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