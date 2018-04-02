Usta oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. Oyuncunun kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Etiketler; #dursun ali sarıoğlu öldü #sanatçı ölüm
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