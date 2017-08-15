Usta oyuncu Münir Özkul bugün 92 yaşına girdi!

Usta sanatçı Münir Özkul bugün 92 yaşına girdi. Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen, özel ve devlet tiyatrolarında birçok önemli oyunda sahneye çıkan, devlet sanatçısı unvanlı Münir Özkul bugün 92’nci yaşına girdi

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi’nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen “Aşk Köprüsü” oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı.



Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan “Kavuk” da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul’a devredildi.





200’DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI





Münir Özkul, Yeşilçam’daki ilk deneyiminde 1951 yapımı “Vatan ve Namık Kemal” filminde figüran olarak rol aldı. “Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200’den fazla filmde oynadı.



1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele veriyor.