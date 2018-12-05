Usta oyuncu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Su diye verilen antifrizi içen 57 yaşındaki usta oyuncu Sumru Yavrucuk, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncu, gözetim amaçlı hastanede tutuluyor

Usta oyuncu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:31

Muğla'nın Marmaris İlçe Belediyesi'nin bir ay sürecek yılbaşı etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi'nde Leeanane'nin Güzellik Kraliçesi isimli oyunda sahne alan sinema, tiyatro, yönetmen ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

SU DİYE ANTİFRİZ İÇTİ

Su diye verilen antifrizi içen usta oyuncu birden kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un bir sıkıntı yaşamaması için hastane yetkililerince hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.


EMNİYET YETKİLİLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Yavrucuk'un hayati tehlikesi bulunmuyor. Bu arada sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

Etiketler; #sumru yavrucuk zehirlenme #sumru yavrucuk
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