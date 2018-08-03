Usta oyuncunun evlat acısı: Kızı hayatını kaybetti

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in (73) bir süredir kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen (36), İstanbul'da yaşamını yitirdi. Göğen'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek

Usta oyuncunun evlat acısı: Kızı hayatını kaybetti
03 Ağustos 2018 Cuma 16:42

Antalya'da yaşayan Türk sinemasının sevilen karakter oyuncusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'in ortancı kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Göğen'in yaşamını yitirdiğini, ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından duyurdu. Engin Evin paylaşımında, "Canım Coşkunumun biricik kızı Dünyamızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkunum başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dileri" ifadelerine yer verdi.  

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek. Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tecavüzcü coşkun #coşkun göğen
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