Vatan Şaşmaz, ölmeden bir gün önce oğluna bu adı vermiş!

Tuğba Özay, bir otel odasında öldürülen arkadaşı Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Tuğba Özay, katıldığı bir programda Vatan Şaşmaz'ın oğlunun adını açıkladı

Tuğba Özay, konuk olduğu UçanKuş TV’de yayınlanan "Canlı Masa" programında yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Özay, "Vatan ölmeden bir gün önce eş Yasemin'le Ankara'ya gitmiş ve bir oğlu olacağını öğrenmiş. Vatan hemen annesine mesaj atmış. Babaannesi torunun Asil Şaşmaz'la tanış demiş" şeklinde konuştu.