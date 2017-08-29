Eski sevgilisi Filiz Aker tarafından otel odasında kurşunlanarak öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın eşi cinayetten iki gün sonra görüntü verdi

Beşiktaş'ta bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor.



Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cinayete kurban giden ünlü sunucunun annesi Safiye Saydam, bir yandan 4 aylık hamile gelini Yasemin Adalı'yı teselli etmeye çalıştı.



Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı. Cami avlusunda bitkin halde bekledi.





SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI



Vatan Şaşmaz'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, "10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı" diye konuştu.