Vatanım Sensin'e bir oyuncu daha dahil oluyor

Sevilen dizi Vatanım Sensin'e ünlü oyuncu Selma Ergeç de katılıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'e yeni bir oyuncunun daha katılacağı öğrenildi. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrolleri paylaştığı diziye şimdi de Muhteşem Yüzyıl'da da birlikte çalıştıkları Selma Ergeç dahil oluyor. İddiaya göre Ergeç dizide Halide Edip Adıvar'ı canlandıracak.



Güzel oyuncu Ergeç'in diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz netleşmiş değil.





Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği dönemi anlatıyor. Kimin kimden yana olduğunun belli olmadığı bir savaşı anlatan dizide dağılan bir ailenin yeniden bir araya gelişi de konu ediliyor. Dizide Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Sena Kara, Baki Davrak gibi isimler rol alıyor.



Dizinin senaryosunu Necati Şahin ve Nuran Evren Şit kaleme aldı. Çekimler ise İzmir'de yapılıyor.





10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Sevilen dizinin yeni bölümü bu perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. Yeni bölümde ise Hilal hapse düşecek. Cevdet ise kızını kurtarmak için çaba sarfediyor. Cevdet bu uğurda herkesi karşısına alacak.