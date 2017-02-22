Vatanım Sensin yayından kaldırıldı mı? Neden yeni fragmanı yok!

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'in fragramı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin 'in fragramı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu

İhracat rekoru kırmıştı



Dizinin konusu

Başrollerini Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in canlandırdığı Vatanım Sensin isimli dizinin yeni bölümüyle ilgili henüz hiçbir bilgi gelmedi. Kanal D'nin sevilen dizisi perşembe akşamları ekrana geliyor. Ancak dizinin şimdiye kadar çoktan yayınlanması gereken fragmanı bir türlü yayınlanmadı. Bu durum ise diziyi sevenlerin dikkatini çekti.Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan ve dizide sık sık Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer veren dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.Sevilen dizi Vatanım Sensin, sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi görmüş ve ilk defa bir dizi bu kadar çok ülkeye ihraç edilmişti. Dizinin bölümlerinin farklı ülkelerde farklı dillerde yayınlanması da bekleniyordu.Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...