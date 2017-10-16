Yarışmacıdan Şeyma Subaşı'ya düğün hediyesi, çeyrek altın

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde gösterişli bir düğünde evlenmişti. Ilıcalı'nın sunduğu programda da ilginç bir olay yaşandı

O Ses Türkiye adlı yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı ile hayatını birleştirmişti.



Düğünün her ayrıntısı günlerce konuşulurken, dün de TV8 ekranlarında ilginç bir gelişme yaşandı.





O Ses Türkiye'de yarışan bir yarışmacı elinde çeyrek altınla geldi ve düğün hediyesi olarak Acun Ilıcalı'ya vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Acun, 'Durun bir saniye gelini çağırın bari' diyerek Şeyma Subaşı'yı çağırdı.



Şeyma Subaşı sahneye gelince yarışmacı da elindeki çeyreği taktı. O anları seyirci ve jüri üyeleri şaşkınlıkla izledi.

