Yeni sezonda OSES Türkiye'de Beyazıt olacak iddiası

Geride bıraktığımız hafta içi Beyazıt Öztürk'ün 'O Ses Türkiye' kadrosuna dahil olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Yeni sezonda OSES Türkiye'de Beyazıt olacak iddiası
12 Ağustos 2018 Pazar 14:12

Her ne kadar Beyazıt Öztürk cephesi sosyal medya hesabından bununla ilgili bir paylaşımda bulunmamış olsa da şimdi de Beyaz’ın programda alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Yeni sezona jüri kadrosunda köklü değişikliklerle girecek olan ‘O Ses Türkiye’de ilk olarak Gökhan Özoğuz jüri koltuğunu bıraktığını açıklamış ardından da Yıldız Tilbe benzer bir açıklamada bulunmuştu.

BEYAZ’A BÖLÜM BAŞI 100 BİN LİRA

Türk televizyonlarında yıllardır şovmenlik yapan ve kendi adını taşıyan şov programıyla pek çok nesil büyüten Beyaz, kariyerinde farklı bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü şovmen böylesi önemli bir kariyer değişikliği için yüklü miktarda paraya imza attı. İddialara göre bölüm başı 100 bin lira alacak olan Beyaz’ın aylık geliri 400 bin lira olacak. (Sözcü)

Etiketler; #acun ılıcalı #yeni sezon #beyazıt öztürk #OSES
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