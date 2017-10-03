Yeşilçam'ın ünlü fedaisi hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli figüranlarından biri olan Tevfik Şen, 75 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinin önemli isimlerinden biri olan Tevfik Şen hayatını kaybetti. 75 yaşında hayatını kaybeden Şen'in 6 aydır karaciğer yetmezliği sorunu ile mücadele ettiği öğrenildi.



Şen, daha çok Yeşilçam filmlerinde fedai rolüyle ön plana çıkıyordu. Şen'in cenazesinin 3 Ekim Salı günü, öğlen namazına müteakip Tarsus'a bağlı Kalenurcu Köyü‘nden kaldırılacağı öğrenildi.



TEVFİK ŞEN KİMDİR?



Başlarda film setlerinde görevli olarak çalışan Şen, sinemaya 1969 yılında Yücel Hekimoğlu’nun çekmiş olduğu, “Dönüşü Olmayan Yol” filmi ile girdi. Genellikle Yeşilçam’ın kötü adam rollerinde oynadı.



Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın da yer aldığı 200'e yakın filmde rol alan usta oyuncu, görüntü yönetmenliği de yaptı.



Tevfik Şen son olarak İsviçre’ye gitti ve burada bir plak şirketi kurdu.