Yeşilçam'ın yıldızının ameliyatı 11 saat sürdü

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, ameliyat oldu. Öztan'ın durumu ile ilgili doktoru açıklama yaptı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan, ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksettiği öğrenildi. Bu yüzden Acıbadem Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Öztan dün ameliyat edildi.



Öztan'ın ameliyatı 11 saat sürdü. Daha sonra da ünlü ismin yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.





Ameliyatla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Bilgi Baca, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Karın içine yayılmış olan tümörleri aldıklarını belirten Baca, daha sonra da sıcak kemoterapi uyguladıklarını söyledi. Öztan'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirten Baca, şuanda ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.