Yeşim Salkım, boşandıktan sonra kanser olmuş!

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, boşandıktan sonra kanser olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefonla bağlandı.



Galerici Murat Karabova ile aşk yaşadığına dair iddialara yanıt veren Salkım, çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



Karabova'nin eski bir dostu olduğunu belirten Salkım, zor bir süreçten de geçtiğini açıkladı. 2 yıl önce eşinden boşandığını anlatan Salkım, bunun tramvasını da hala atlatamadığını söyledi. Hakan Eratik ile hiç beklenmedik bir anda boşanma kararı aldıklarını belirten Salkım, bu boşanmadan sonra da kendisine rahim kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Bu teşhis sonrası ameliyat olduğunu ve rahmini aldırdığını belirten Salkım, karnında 38 dikiş olduğunu ve zor günler geçirdiğini anlattı. Bunları anlattıktan sonra Salkım, aşk iddialarına 'benim başka dertlerim var yani' diyerek son noktayı koydu.