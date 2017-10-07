Yıldız Tilbe'nin o programdan alacağı ücret belli oldu

O Ses Türkiye'nin yeni jürisi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe'nin gelmesi de heyecan yarattı

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışmanın jürisinde bir değişiklik oldu. Acun Ilıcalı, Sibel Can'ın yerine bu sezon Yıldız Tilbe ile anlaştı.





Yıldız Tilbe'nin programdan ne kadar alacağı da merak konusu olmuştu. İddiaya göre Tilbe, bu programdan her hafta 70 bin TL kazanacak.





Yıldız Tilbe dışında jürinin diğer üyeleri ise koltuklarını korudu. Tilbe ile birlikte Muraz Boz, Gökhan Özoğuz ve Hadise en güzel sesler için yarışacak.





O Ses Türkiye'nin ilk bölümünün ise yarın akşam yayınlanacağı öğrenildi.