Yıldız Tilbe'nin yerine o isim mi gelecek?

TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşan O Ses Türkiye adlı ses yarışması programında Seda Sayan'ın jüri üyesi olacağı iddia edildi

O Ses Türkiye’de ilk olarak, 5 yıldır programda olan Gökhan Özoğuz, müzik çalışmaları nedeniyle ekipten ayrıldığını duyurmuştu. Ardından da Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımı ile programda yer almayacağının bilgisini vermişti. Gökhan Özoğuz’un yerine ekibe şovmen Beyazıt Öztürk dahil olmuşken Yıldız Tilbe’nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu.

SEDA SAYAN İDDİASI

Teve2’de yayınlanan bir magazin programının iddiasına göre, jürinin yeni ismi Seda Sayan oldu. O Ses Türkiye’nin 8. sezonu Eylül ayı içinde ekranlara gelecek.