Yıllardır süren evlilik bitiyor ! Usta isim boşanacaklarını açıkladı

Unutulmaz aşk şarkılarının sevilen sesi Neco, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erge ile boşanacaklarını açıkladı

Yıllardır süren evlilik bitiyor ! Usta isim boşanacaklarını açıkladı
14 Ekim 2018 Pazar 12:46

Yılların eskitemediği ünlü sanatçı Neco, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük hayat arkadaşıyla boşanacağını açıkladı.

Eşi İdil Erge'ye 8 Ekim'de Bodrum'da boşanma davası açtığını belirten Neco, “Boşanıyorum. Anlaşmalı bir dava değil. Birbirimizden isteklerimiz var, çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum” ifadelerini kullandı. (Sözcü)

Etiketler; #evlilik #boşanma #Neco #İdil Erge
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