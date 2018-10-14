Yıllardır süren evlilik bitiyor ! Usta isim boşanacaklarını açıkladı

Unutulmaz aşk şarkılarının sevilen sesi Neco, kendisinden 25 yaş küçük olan eşi İdil Erge ile boşanacaklarını açıkladı

Yılların eskitemediği ünlü sanatçı Neco, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük hayat arkadaşıyla boşanacağını açıkladı.

Eşi İdil Erge'ye 8 Ekim'de Bodrum'da boşanma davası açtığını belirten Neco, “Boşanıyorum. Anlaşmalı bir dava değil. Birbirimizden isteklerimiz var, çekişmeli bir dava olacağı için ne zaman boşanırız bilmiyorum” ifadelerini kullandı. (Sözcü)