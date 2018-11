Yoğun bakımdan çıkan Cem Özer: Beyaz ışık yoktu, kapıdan döndüm

42 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Cem Özer, yaptığı basın açıklamasında "Yoğun bakımda öldüğümü düşündüm, beyazı ışıkta yoktu kapıdan geri döndüm" dedi

Film setinde kaza geçirdikten sonra 42 gün yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Cem Özer, basın açıklaması yaptı. Özer, açıklamasında yoğun bakımda öldüğünü zannettiğini söyledi.

Cem Özer, yaptığı basın açıklamasından satır başları:

"Sağlık durumun iyi daha iyi günlerimiz oldu. Her gün daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ettiriyoruz zor günler geçirdik. Ama her şerde bir hayır vardır. Bundaki hayır da şu oldu benim çok sevdiğimiz insanlar vardı beni çok seven insanlar varmış bunun farkına vardık. Ne olur sevdiğiniz birileri varsa bunun sağlığı yerindeyken ona gösterin. Birbirimize vereceğimiz en güzel armağan sevgi. Hiç ummadığım kişiler ziyarete geldi sevgisinin gösterdi. Artık o kişileri bırakmayacağım.



"EŞİMLE KIZIM BÜYÜK ÇİLE ÇEKTİ"

Hayatın koşuşturmasında bazı şeyleri es geçiyoruz yapmamamız lazım. Kaza Afyon'da oldu oradan kaymak geldi iyileşip şifa bulmam için. Ünlü aşçılarımızdan çorbalar, reçeller gelmiş iyileşmem için. Bu olay beni çok duygulandırdı. Birinin adını bir yere vereceksiniz falan ölmeden önce yapın. Eşimle kızım büyük çile çekti.

Muhabirlerin 'Yoğun bakımda bir şey hissettiniz mi? sorusu üzerine konuşan Özer, "Yoğun bakımda yatarken her şeyi algılayıp anlıyoruz. Ben gittim, öldüm dedim. Bunlar şu an bir hatırlama sadece ölüm böyle bir şey demek ki. Yoğun bakımda artık öldüm rahmetli annem ve babamla zaman geçireceğim diye düşündüm. Sonra karım ve kızımı başımın ucunda beni severken düşündüm. Aslında orada değiller ben öyle düşündüm. Pınar ve Cemre ne yapacak onlar ne olacak diye düşünüp tutundum. Herkes beyaz ışık der ama yok ben o kapıya gittim geri döndüm. Sizin görüşmememin sebebi insanların kötü haberle üzmek yerine iyi haber vermek istedik ondan çıkmadım. Bacağımda iyi. Koşup oynayamam ama kendimi idare edebiliyorum."



"İNŞALLAH MEHMET ALİ YAKIN ZAMANDA KENDİNE GELİR"

Mehmet Ali'yle sıkı fıkı dostluğum yok ama onu ne kadar sevdiğimi fark ettim. Zihnimde kendimden çok onunla meşgul inşallah ona yakın zamanda kendine gelir asistanıyla konuştuk elini bırakmayın tutun dedim. İnşallah oda benim gibi hemen kendine gelir."