Yok artık! Mabel Matiz'e FETÖ sorgusu

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında 'Ya Bu İşler Ne' adlı klibinde yer alan görüntülerden dolayı soruşturma açıldı

Yok artık! Mabel Matiz'e FETÖ sorgusu
11 Eylül 2018 Salı 10:03

Mabel Matiz’in, ‘Ya Bu İşler Ne’ isimli klibinde ‘1 dolar’ kullanarak FETÖ’ye destek verdiği iddia edildi. Matiz, konuyla ilgili olarak İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Örgütün simgesi haline gelen 1 dolarlık banknotlar şarkıcı Matiz’in başını da ağrıttı.

Matiz ‘Ya Bu İşler Ne’ adlı klipte 1 dolarları etrafa saçarken görülüyor. Durum, Mabel’in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler; #mabel matiz #fetö #dolar
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