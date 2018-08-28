Yüzerek kaçan danayı ünlü sanatçı satın aldı

Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, Haluk Levent satın aldı

Yüzerek kaçan danayı ünlü sanatçı satın aldı
28 Ağustos 2018 Salı 10:59

Kurban Bayramı'nda Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da çıkan danayı, ünlü şarkıcı Haluk Levent satın aldı.

Haluk Levent, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rize'de denize atlayıp 3 gün yüzdükten sonra Trabzon'da ortaya çıkan danayı satın aldıklarını duyurdu.

Ünlü şarkıcının Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

ADINI 'FERDİNAND' KOYDU

''Rize'den denize atlayıp 3 gün yüzerek Trabzon'dan çıkan Dana'yı satın aldık. Yarın İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderme kararı aldık. Adını "Ferdinand" koyduk. Bir çizgi film'de dana'nın adı idi. O da kaçıyordu böyle.''

Etiketler; #izmir #kemalpaşa #haluk levent
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