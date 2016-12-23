Zarrab ve Gündeş evliliğinde flaş gelişme!

Uzun zamandır ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile eşi Ebru Gündeş'in boşanma kararı aldığı duyrulmuştu. Ancak çiftin bu kararından vazgeçtiği öğrenildi

Reza Zarrab eşi Ebru Gündeş'le birlikte gittiği ABD'de "kara para aklama, bankacılık sahtekârlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Geçtiğimiz mart ayında tutuklanan 33 yaşındaki Reza Zarrab o günden bu yana da ABD'de tutuklu bulunuyor.



Bu tutuklama olayı ise Zarrab ve eşi Ebru Gündeş'in arasını açmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan Zarrab, eşi Ebru Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini duyurmuş ve bu konuda avukatına bir vekaletname gönderdiğini de bildirmişti.



Ancak geçen süreçte konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadı. İki taraf da birbirine boşanma davası açmadı. Alınan bilgiye göre Gündeş, 3 ay boyunca hiç görüşmediği eşiyle daha sonra iletişim kurdu. Çiftin telefon aracılığıyla görüştüğü ve aralarındaki buzları erittiği iddia edildi. Çiftin yeniden barıştığı ve boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. (Hürriyet)





